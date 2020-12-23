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  3. PKK'ya bir darbe daha: Cezaevi finansörü olduğu düşünülen 12 kişiye gözaltı şoku

PKK'ya bir darbe daha: Cezaevi finansörü olduğu düşünülen 12 kişiye gözaltı şoku

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı belirlenen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

PKK'ya bir darbe daha: Cezaevi finansörü olduğu düşünülen 12 kişiye gözaltı şoku

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK Terör Örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ YAKALANDI

Terör Örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

PKK'ya bir darbe daha: Cezaevi finansörü olduğu düşünülen 12 kişiye gözaltı şoku

Balıkesir merkezli Bursa, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, 3 kişinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

PKK'ya bir darbe daha: Cezaevi finansörü olduğu düşünülen 12 kişiye gözaltı şoku

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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