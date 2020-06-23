Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı: 5 ölü,12 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Bölgesindeki Tel Halaf’ta bulunan bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı. pic.twitter.com/oNq8vQh6Zs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2020
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