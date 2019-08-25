PKK/YPG terör örgütü hendekleri terk ediyor

PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.

Teröristlerin, Cerablus ile Münbiç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendekleri terk ettiği görüldü.

TÜRKİYE VE ABD'NİN GÜVENLİ BÖLGE ANLAŞMASININ BUNDA ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG’li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü. Özellikle Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor.