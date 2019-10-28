PKK/YPG'li Şahin'in tutuklanma talebi Dışişleri Bakanlığı'nda

ADALET Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletti.

Adalet Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödül ile aranan "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti. ABD'nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı teröristin, Rus yetkililerle uydu bağlantısı yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: DHA