Placebo konseri ne zaman, nerede? Konser biletleri satışa çıktı mı? Placebo İstanbul bilet fiyatları 2022

Geçtiğimiz günlerde Arctic Monkeys grubunun İstanbul'da konser vereceği açıklaması yapılmıştı. Ardından müzik tutkunları için güzel bir haber daha geldi. Placebo'nun da konser vereceğini açıklamasıyla birlikte dünya çapında tanınmış bu iki grup İstanbul'da sahneye çıkacak. Placebo hayranları için müjde niteliğinde olacak bu haberin ardından konserle ilgili detaylar soruşturulmaya başlandı. Bu bağlamda, Placebo konseri ne zaman, nerede? Konser biletleri satışa çıktı mı? İşte Placebo İstanbul bilet fiyatları 2022...

PLACEBO KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Placebo grubu, 'Never Let Me Go' ismini verdikleri yeni albümleriyle birlikte 8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Konser, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde 18 Temmuz 2022'de İstanbul’da gerçekleşecek.

KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek.

PLACEBO İSTANBUL BİLET FİYATLARI 2022

Placebo'nun İstanbul'da vereceği konserin bilet fiyatları henüz açıklanmadı.

Bilet fiyatları açıklandığı anda sitemizde yer alacaktır.

PLACEBO

Placebo, 1994'te Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulmuş bir alternatif rock grubudur.

7 stüdyo albüm yayınlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop’a bir ‘antitez’ görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişime yol açmıştır.

David Bowie, Robert Smith ve Michael Stipe gibi müzik efsaneleriyle işbirliği yapan ikili, ‘Placebo’, ‘Black Market Music’, ‘Meds’ ve ‘We Come In Pieces’ gibi albümlerle listeleri alt üst ederek müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

2006’da piyasaya sürülen ve 1.1 milyonun üzerinde satan ‘Meds’, hem Almanya'da hem de Fransa'da Platin statüsünü elde ederken İngiltere'de Altın plak olmaya layık görülmüşyür.

Grup, kariyerinin dönüm noktasını o yıl Almanya Rock Am Ring festivalinde ön grup olarak sahneye çıkarak binlerce seyirciye konser verdiklerinde yaşadı. Ardından Paris’teki Bercy’de iki gece üst üste 36 bin kişi için sahne almıştır.

Placebo, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022’de Turkcell Sahnesi’nde! Bu yaz bir başka olacak! Biletler 7 Aralık saat 14.00'te https://t.co/ikbdibE2gk’de satışta! #DünyanDeğişsin #PSMLovesSummer @PLACEBOWORLD pic.twitter.com/Aby7Hkhdi4 — Zorlu PSM (@ZorluPSM) December 1, 2021

Placebo'nun yapımcı Dave Bottrill ile üç aydan uzun bir süre boyunca kaydettiği altıncı stüdyo albümü "Battle For The Sun", Haziran 2009'da yayınlandı. Albüm, grup için yepyeni bir döneme damgasını vuran şaşırtıcı, canlı, hayati ve sınırları zorlayan bir albümdü.

Avrupa Billboard Listesinde 2 hafta boyunca 1 numarada kalan "Battle For The Sun", 10 ülkede 1 numara ve 20 ülke içinde Top 5'e yükselmiştir. MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde 2009'da En İyi Alternatif Rock Grubu ödülünü almışlardır.

Placebo, 20. yılını 7 Ekim 2016'da 'A Place For Us To Dream' isimli retrospektif hit albümünü ve 'Jesus' Son', 'Life's What You Make It'gibi hitleri içeren 6 yeni parçadan oluşan bir EP’yi piyasaya sürerek kutladı. Albümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra, 2017 yılında, ’20 Years of Placebo’ isimli bir dünya turuna çıktılar.

2021'e hızlı bir başlangıç yapan grup 8. stüdyo albümleri olan ‘Never Let Me Go’yu bitirdi. Yeni albümleri 25 Mart 2022’de piyasaya sürülecek.