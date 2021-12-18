Plaçka ne demek, TDK'ya göre Plaçka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plaçka ne demek? Plaçka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plaçka kelimesi. Peki plaçka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plaçka nedir, plaçka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLAÇKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plaçka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Plaçka kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre plaçka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çapul

