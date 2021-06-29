Plajdaki tüm gözler onun üzerindeydi! Mustafa Sandal kaslı vücuduyla dikkat çekti!

Son zamanlarda 32 yaşındaki Melis Sütşurup ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Mustafa Sandal, Muğla Akyaka'da yüzerken objektiflere takıldı.

Sörfe düşkün olduğu bilinen Mustafa Sandal, kısa süre önce Muğla-Akyaka’da bir kitesurf okulu açtı. Geçtiğimiz gün okulun bulunduğu sahilde görüntülenen Sandal, yeterli rüzgârın olmadığı günü yüzerek değerlendirdi.

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Suya, deniz gözlüğü ve paletleriyle suya atlayan Mustafa Sandal, 4 kilometre yüzdü.

Beslenmesine dikkat ettiği ve spor yaptığı her hailden belli olan 51 yaşındaki şarkıcı plajdaki tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Öte yandan Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden romantik sözlerle şu şekilde kutlamıştı:

"Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar...Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim"