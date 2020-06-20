Plajlarda ‘Ateş ölçer’li tatil

Muğla'nın günübirlik tatil beldesi Ula'nın Akyaka Mahallesinde iki görevli tarafından sürekli tatilcilerin ateşleri ölçülüyor. Şezlonglara gelen vatandaşlar Ula Belediyesi tarafından görevlendirilen iki görevli sürekli olarak sahilde dolaşarak ateş ölçüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen ay tekrar halkın kullanımına açılan plajlarda ateş ölçerli dönem başlarken, zabıta ve jandarma da sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesine başta İzmir, Aydın, Denizli ve Burdur illerinden araçları ile gelen vatandaşlar yeni kontrollü yaşam kurallarına uygun olarak hazırlanan sahilde güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Ula Belediyesi tarafından sahile birer buçuk metre ara ile yerleştirilen şezlonglarda tatilini geçiren vatandaşlara sosyal mesafe başta olmak üzere gün boyu denetim yapılıyor.

"Korona biraz uydurma gibi geliyor bana"

Yeni kontrollü yaşama vatandaşlar uyum sağlamaya çalışırken, Korona virüsün abartıldığını söyleyen vatandaşlar da var. İzmir'den Akyaka'ya kısa süreliğine tatile gelen bir vatandaş, "Havaların ısınması dolayısıyla insanlar da belirli tedbirleri bırakmaya başladılar. Bu işten sıkıldık. Ben de sıkıldım insanları görüyorum herkes sıkılmaya başladı. Ama ne olursa olsun artık. Bu cendereye katlanamıyor insanlar. Bir de Avrupa'da insanlara bakıyoruz, insanlar yine maskesini takıyor ama orda da böyle bir gevşeklik olduğu için kendimizi öyle sanıyoruz. Onlarda böyle olduğu için bu gevşekliğin bizim ülkemizde olması normal. Bir de ben bu hastalığın böyle yoğun bir şekilde olduğuna inanmıyorum. Sanki bu bana biraz uydurma gibi geliyor. Avrupa'da da bizim ülkemizde de insanları biraz da içeri hapsetmek gibi bir şey geldi bana. Olay bu yani. Ben böyle düşünüyorum. Çok fazla da ben eskisi gibi iki ay üç aya arada sırada evden çıktık. Ama şimdi mümkün olduğu kadar dışarı çıkmaya çalışıyorum. Çünkü artık sıkıldık, boğulduk. Olay bu. Ama bu biraz bana uydurma geliyor hastalık işi. Gripten her sene binlerce insan ölüyor. Bu da gribin bir çeşidi gibi. Gripten ne kadar insanların öldüğünü hastaneler açıklıyor mu? Bugün her hastanede 40-50 kişi ölüyor zaten" dedi.

"Kurallara uyan az"

Üç ay insanların evde bunaldığını ve havaların ısınması ile kendilerini denize, güneşe ve kuma attığını söyleyen bir vatandaş, "İnsanlar üç ay evde kaldığı için biraz sıkıldı. Bunu da yaz aylarının verdiği sıcaklıklara dayanarak bu şekilde kendini denize, kuma, güneşe attı. Ama şu anda biz bile sosyal mesafeyi korumuyoruz. Çalıştığım iş yerinde sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Ama plajlara gelince burada duyarlı olmak gerekiyor. Ama koruduğumuzu söyleyemem" dedi.

"Tedbirleri aldık"

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Akyaka sahilinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Akyaka Muğla'nın en gözde günübirlik tatil beldesi. İzmir, Aydın, Denizli gibi Muğla'nın yakın komşu illerinden günübirlik gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarımızın belirlediği kriterleri sahilde düzenlemesini yaptık. Bunun yanında biz Belediye olarak iki personelimizi sahilde gelen ve şezlongda oturan herkesin ateşini ölçüyoruz. Akyaka sahili Mavi Bayraklı ve aynı zamanda "Sakin Kent" unvanlı bir tatil beldemiz. Sahile gelen vatandaşlarımızın ateş ölçümünün yanında zabıta ekiplerimiz ve Akyaka Jandarma ekiplerimiz vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun yanında sokakta maske kontrollerini de sürdürüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA