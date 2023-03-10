Plakasında bu harften olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye son dakika duyurusu yapıldı

Servis aracı olan vatandaşlar için o belediyeden yeni bir duyuru yapıldı. Peki duyuruya göre S plakalı araç sahipleri için hangi kararlar alındı? Tüm detaylar haberimizde.

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Plakasında bu harften olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye son dakika duyurusu yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre servis aracı olan vatandaşların mağdur edilmemesi için yeni kararlar alındı. Peki servis aracı olan S plakalı araç sahipleri için verilen karar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

S PLAKALI ARAÇ SAHİPLERİ MAĞDUR EDİLMEYECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından S plakalı araç sahipleri için yeni kararlar belli oldu. Belediye tarafından verilen karara göre S plakalı araçların 400 adet olarak artırılması kararı İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası tarafından hukuk yoluna giden itirazlar neticesinde iptal oldu.

S Plakalı Servislerle İlgili Yeni Karar

 İzmir Büyükşehir Belediyesi açık ihale olarak yapılan toplantı sürecinin yapılan itiraz ve plaka verme süreci ile ilgili sonucun mahkeme kararıyla iptal olduğunu şu sözlerle açıkladı; 'Belediyemiz hiçbir vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyecek. Kurumumuz pek yaşanmayan bir durumun mağduru olsa da vatandaşımızın yasal düzenleme sonrasında haklarını korumak temel görevimiz. Yargı kararlarının uygulanması ve gereğinin yapılması bir taraftan ise vatandaşın mağdur edilmemesi için çalışmalarımızı büyük bir gayretle yapmaya çalışıyoruz. Görevimizi yaparken idari yapıların bizim gibi bu konuya hassaslıkla yaklaşmasını ve çözüm yolunda katkı sunması gerektiğini de söylüyoruz. Vatandaşlarımızla sıkı bir iletişim halindeyiz ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.' 

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