Plakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı

DÜZCE'de, plakasını bantla kapattığı motosikletiyle, trafiği tehlikeye atan sürücü, kurulan sivil trafik ekibi tarafından yakalandı.

Düzce kent merkezinde yaklaşık 1 hafta önce bir sürücü motosikletine taktırdığı abart egzozla gürültü yapıp, trafiği tehlikeye düşüren hareketler sergilemeye başladı. Plakasını da bantla kapatan sürücü, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Şikayetlerin artması üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi sivil ekipler kurarak, motosikletli sürücüsünün gezdiği güzergahlarda devriye görevine başladı. Sivil trafik ekiplerinin de önünde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü, yakıt almak için durduğu sırada yakalandı.

Sürücü E.A.'ya 2 bin 265 lira cezai uygulandı. Motosiklet trafikten menedilirken, sürücü hakkında ayrıca "trafiği tehlikeye düşürmek', "plakalarını bilerek kapatmak', "abartı egzoz takmak" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA