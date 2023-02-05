Plamedi Buni Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamedi Buni Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamedi Buni Jorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamedi Buni Jorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamedi Buni Jorge 7 Eylül 2000 tarihinde Uiges şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Angola uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mafuta Plamedi Buni Jorge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamedi Buni Jorge Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asset.Bzh yapmaktadır. Plamedi Buni Jorge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Plamedi Buni Jorge'nin Rodez AF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Plamedi Buni Jorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Plamedi Buni Jorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Plamedi Buni Jorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamedi Buni Jorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2020 yılında Rodez AF B

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

Plamedi Buni Jorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamedi Buni Jorge şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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