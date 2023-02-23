Plamen Andreev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Andreev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Andreev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Andreev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Andreev 15 Aralık 2004 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Пламенов Андреев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Andreev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Plamen Andreev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Plamen Andreev'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Plamen Andreev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/plamenandreev_1/

Plamen Andreev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Andreev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Plamen Andreev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Andreev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Levski Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Levski U19

1 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

Plamen Andreev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Andreev şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plamen Andreev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botev 57 (2018), Levski Sofia (2018-2021)

Bulgaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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