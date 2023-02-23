Plamen Dimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Dimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Dimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Dimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Dimov 29 Ekim 1990 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Диянов Димов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Dimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Plamen Dimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Plamen Dimov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Plamen Dimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Dimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Plamen Dimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Dimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Chern. Burgas

9 Ocak 2013 yılında Levski Sofia

8 Şubat 2015 yılında Kaysar

7 Temmuz 2015 yılında Shakhter K.

10 Mart 2016 yılında FK Altay

27 Şubat 2017 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Cherno More

9 Temmuz 2019 yılında Okzhetpes

19 Şubat 2021 yılında FK Andijon

9 Mart 2022 yılında Riteriai

29 Ağustos 2022 yılında Spartak Varna

Plamen Dimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Dimov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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