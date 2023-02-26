Plamen Galabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Galabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Plamen Galabov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Plamen Galabov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Plamen Galabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Galabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Plamen Galabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Galabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Galabov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Galabov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Galabov 2 Kasım 1995 tarihinde Shumen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Йорданов Гълъбов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Galabov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athleteMNGment yapmaktadır. Plamen Galabov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Plamen Galabov'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Plamen Galabov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Galabov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Plamen Galabov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Galabov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

6 Eylül 2017 yılında Etar

30 Haziran 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Eylül 2018 yılında Etar

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia

18 Ocak 2022 yılında Maccabi Netanya

Plamen Galabov kimdir

Plamen Galabov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Galabov şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Litex Lovetch (-2013)

Plamen Galabov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Plamen Galabov nereli

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