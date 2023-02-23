Plamen İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen İliev 30 Kasım 1991 tarihinde Botevgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen İliev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Plamen İliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Plamen İliev'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Plamen İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Plamen İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vidima-Rakovski

1 Ocak 2011 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2015 yılında FC Botosani

1 Şubat 2017 yılında Astra Giurgiu

12 Ocak 2019 yılında Ludogorets

4 Eylül 2021 yılında FC Dinamo

15 Şubat 2022 yılında FC Hermannstadt

5 Eylül 2022 yılında U Cluj

Plamen İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen İliev şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Plamen İliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PFK Vidima-Rakovski (-2009)

Bulgaristan takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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