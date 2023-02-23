Plamen Krachunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Krachunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Krachunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Krachunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Krachunov 11 Ocak 1989 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Николов Крачунов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Krachunov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Plamen Krachunov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Plamen Krachunov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Plamen Krachunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Krachunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Plamen Krachunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Krachunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Maritsa

1 Temmuz 2010 yılında Lok. Plovdiv

1 Ağustos 2011 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2013 yılında Lok. Plovdiv

16 Ocak 2014 yılında CSKA Sofya

6 Ağustos 2015 yılında Slavia Sofia

31 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2016 yılında St. Johnstone

5 Temmuz 2016 yılında Ethnikos

5 Temmuz 2017 yılında Sandecja

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında Stomil

1 Temmuz 2019 yılında Z. Sosnowiec

25 Şubat 2020 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Etar

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

Plamen Krachunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Krachunov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Maritsa Plovdiv

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.