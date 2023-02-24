Plamen Krumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Krumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Krumov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Krumov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Krumov 4 Kasım 1985 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Асенов Крумов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Krumov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Plamen Krumov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Plamen Krumov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Plamen Krumov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Krumov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Plamen Krumov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Krumov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2007 yılında Rilski Sportist

30 Haziran 2007 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2008 yılında Banants

1 Mart 2009 yılında Lok. Sofia

1 Nisan 2009 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2010 yılında Chern. Burgas

1 Ocak 2012 yılında Concordia

1 Temmuz 2012 yılında U Cluj

30 Ocak 2013 yılında Beroe

2 Şubat 2014 yılında Levski Sofia

15 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2015 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2015 yılında Lok. Plovdiv

14 Ocak 2018 yılında Arda Kardzhali

11 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2022 yılında Hebar P.

13 Ocak 2023 yılında Vitosha

Plamen Krumov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Krumov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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