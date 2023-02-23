Plamen Pepelyashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Pepelyashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Pepelyashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Pepelyashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Pepelyashev 12 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Георгиев Пепеляшев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Pepelyashev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Plamen Pepelyashev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Plamen Pepelyashev'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Plamen Pepelyashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Pepelyashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Plamen Pepelyashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Pepelyashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Ludogorets II

Plamen Pepelyashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Pepelyashev şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.