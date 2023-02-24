Plamen Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Petrov 19 Eylül 2000 tarihinde Kyustendil şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Petrov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Plamen Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Plamen Petrov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Plamen Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Plamen Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hofherrnw. II

1 Temmuz 2021 yılında Hofherrnweiler

12 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

Plamen Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Petrov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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