Plamen Tsonchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Plamen Tsonchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Plamen Tsonchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Plamen Tsonchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Plamen Tsonchev 30 Ocak 2003 tarihinde Sliven şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Пламен Димитров Цончев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Plamen Tsonchev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Plamen Tsonchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Plamen Tsonchev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Plamen Tsonchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Plamen Tsonchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Plamen Tsonchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Plamen Tsonchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

Plamen Tsonchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Plamen Tsonchev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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