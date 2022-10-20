Plan olanlar dikkat: Hafta sonu hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi

Türkiye genelinde son günlerde soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar da hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ederken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN AZALACAK?

Hava sıcaklığının yarın 1-2 derece düşeceğini ifade eden Orhan Şen, "Bugün İstanbul’da 19 yarın 17 derece olacak. Yağışlar bugün İstanbul dahil Türkiye’nin çoğu yerinde yağış var. Kuzey ilçelerinde öğlen saatlerinde bağlayacak aksam terk edecek. Rize, Artvin, Batman ve Diyarbakır’da kuvvetli yağış var. Türkiye’nin her yerinde bugün sıcaklıklar ortalama civarında. Yarın yağış azalıyor, İstanbul’da yağış yok” diye konuştu.

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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu havanın nasıl olacağı hakkında değerlendirmelerde bulunun Şen şu ifadeleri kullandı:

“Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak. Pastırma sıcaklarına 1 hafta daha var. İç Anadolu dahil olmak üzere sıcaklıklar artacak. İstanbul’da 20li derecelere çıkacak. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu. Sis İstanbul’da olduğu gibi diğer şehirlerde de görülebilir. Bu mevsim sık sık göreceğiz. Genel anlamda baktığımızda lokal bir sis”

KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı sorusuna ise, “Hayır kar yağışı görünmüyor. Ne yüksek kesimlerde ne de İstanbul’da kar yağışı yok” şeklinde yanıt verdi.