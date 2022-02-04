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Planet ne demek, TDK'ya göre Planet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Planet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Planet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Planet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Planet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Planet ne demek, TDK'ya göre Planet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Planet ne demek? Planet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi planet kelimesi. Peki planet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre planet nedir, planet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PLANET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Planet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Planet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre planet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gezegen

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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