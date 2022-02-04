Planet ne demek, TDK'ya göre Planet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Planet ne demek? Planet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi planet kelimesi. Peki planet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre planet nedir, planet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLANET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Planet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Planet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre planet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gezegen

