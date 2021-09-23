Plankton ne demek, TDK'ya göre Plankton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plankton ne demek? Plankton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plankton kelimesi. Peki plankton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plankton nedir, plankton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Plankton kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Plankton kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PLANKTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plankton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Plankton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre plankton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu

