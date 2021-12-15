Planlama Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Planlama Müdürü görev tanımı nedir, Planlama Müdürü ne iş yapar, Planlama Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planlama Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planlama Müdürü Tanımı;

planlama, depo ve iş yerindeki çalışmaların işleyiş düzenini sağlayan, işletme ve müşteri isteklerini değerlendiren, kontrol eden, aynı zamanda kapasite ölçümü yaparak optimum üretim yapılmasını sağlayan kişidir.

Planlama Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Müdürü Maaşları

Planlama Müdürü maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Planlama Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planlama Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Planlama Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Planlama Müdürü Ne İş Yapar?

Planlama Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Planlama Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Personelin çalışmasını ve işlerin düzenini kontrol eden planlama müdürünün başlıca görev ve sorumlulukları şöyledir:

Müşterilere iş ile ilgili doğru bilgi aktarımı sağlamak,

Raporlama yapmak,

Ham maddeyi kontrol etmek, hatalı durum gördüğünde ise işletmeye girişini engellemek,

Üretim makinelerini ve diğer malzeme makinelerinin kapasitelerini maksimum düzeye ayarlamak ve kontrol etmek,

Üretimde kaliteyi etkileyen unsurlar varsa onları belirlemek ve takip etmek,

İşletme içerisinde gerçekleşebilen günlük üretim sorunlarını çözümlemek,

Operatörlere, personele ve sorumlu diğer kişilere mesleki alanda eğitim hazırlamak, sunmak ve sistem hakkında detaylı bilgi vermek,

Pazarlama ile gelen siparişleri incelemek ve proses uygunluğunu kontrol etmek,

İade ve dekont ile gelen faturalarda, incelemelerin doğru olup olmadığını kontrol etmek,

Geri dönen malları saptamak ve değerlendirmeye almak,

Sipariş bazında olan ürünlerin hazırlanıp iletilmesini sağlamak,

İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili gerekli önlemleri almak,

Amir tarafından kendisine verilen tüm işleri zamanında yerine getirmek.

Planlama Müdürü Nasıl Olunur?

Planlama müdürü olmak için üniversitelerin ilgili fakültelerinde bulunan Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekir. Genellikle fabrikalarda iş bulma imkânı yüksek olan planlama müdürü olmak için mühendislik bölümleri tercih edilebilir.

Planlama Müdürü Meslek Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Grubu :

Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri

Planlama Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Planlama Müdürü mesleğinin meslek kodu 1213.01 olarak belirlenmiştir

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