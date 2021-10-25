Planlama Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Planlama Mühendisi görev tanımı nedir, Planlama Mühendisi ne iş yapar, Planlama Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planlama Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planlama Mühendisi Tanımı;

Çalıştığı şirketin belli hedef ve stratejilerine göre üretim hedeflerinin doğru ve hızlı gerçekleşmesi için çalışan, günlük, haftalık, aylık hatta yıllık plan oluşturan ve bu planın gerçekleşmesini sağlayan kişidir.

Planlama Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Mühendisi Maaşları

Planlama Mühendisi maaşı ortalama aylık 10.000- TL’dir. En düşük Planlama Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planlama Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Planlama Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Planlama Mühendisi Ne İş Yapar?

Planlama yazılımları ile doğru bir strateji oluşturan planlama mühendisinin diğer görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

Müşterilerden şirkete gelen talepler doğrultusunda sevkiyat planlaması yapmak,

Üretim kaynaklarının en verimli şekilde üretilmesi, kullanılması için planlama belirlemek,

Makine ve personel arası verimlilik analizleri gerçekleştirmek,

Personellerin çalışmasını kontrol etmek,

Üretim alanında kullanılan makinelerin ve diğer cihazların çalışılır olmasını kontrol etmek,

Doğru planlama gerçekleştirmek,

İhtiyaç raporları hazırlamak,

Hammadde kontrolü yapmak ve bunların kayıt altında tutulmasını sağlamak,

Yalın ve planlı bir üretim sistemi geliştirmek,

Üretim sisteminin düzenli takibini sağlamak,

Kalite iyileştirme çalışmalarına katılmak,

Projenin hazırlanması ve onaylanan programa uygun imalat kısmının planlanmasını sağlar,

Temin edilecek malzemeler için malzeme çubuk diyagramı hazırlamak,

İşlerin yürüyüşüne göre bir üst düzeydeki kişiye rapor sunmak.

Planlama Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Planlama Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Planlama Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2149.04 olarak belirlenmiştir



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