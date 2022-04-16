Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) görev tanımı nedir, Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) ne iş yapar, Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) Tanımı;

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Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) Maaşları

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4322.04

Meslek Adı :

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üretim Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planlarını yaparak amirinin onayına sunmak,

b) Yükleme programları hazırlamak, ilgili kartları düzenlemek,

c) Üretim safhalarında takip ve kontrol için gerekli belgeleri işlemek,

d) Gereken hammadde ve malzemelerin miktar, cins ve temin zamanlarının programlanması, satın alma kısmına iletilmesi, ambara gelenlerin kontrolü işlemlerini takip etmek,

e) Stok, sevk vb. kayıtları düzenlemek,

f) Gerekli kayıtların tutulması, raporların hazırlanması işlemlerini yapmak,

g) Makine zamanlarının belirlenmesi işlemlerini yapmak,

h) Zaman ve hareket etüdü çalışmalarına katılmak,

i) Malzeme veya yarı mamulü durumuna göre sayarak, tartarak, ölçerek vb. şekilde teslim almak, sevk veya teslim etmek, dağıtımını sağlamak,

j) Gerektiğinde ayırma, damgalama, etiketleme işlerini yapmak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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