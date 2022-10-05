Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.14

Meslek Adı :

Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç kütüğünün yüzlerini düzelten ve kalınlığını azaltan bir veya birkaç tezgahı ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bıçakları seçerek bıçak başlığına takmak,

b) Ağacın kesileceği derinliğe ve kesilecek kütüğün kalınlığına göre tablayı ayarlayan el çarklarını düzenlemek,

c) Kütüğü bıçaklara doğru sıkıca bastıran baskı çubuğunu ayarlamak,

d) Kütüğün bir ucunu makaralar arasından ileri sürerek tezgaha sevk etmek,

e) İşlenen kütüğü ölçüp ve gerekli ayarları yaparak; tezgahı yeni baştan ayarlanmak,

f) Kütüğü alt üst etmek ve gerekirse işlemi tekrarlamak,

g) Kütleşen veya kırılan bıçakları değiştirmek,

h) Tezgahı temizleyip yağlamak,

i) Kullanılan tezgahın tipi üzerinde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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