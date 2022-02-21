Plastik Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Plastik Boru Tesisatçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Plastik Boru Tesisatçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Plastik Boru Tesisatçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Plastik Boru Tesisatçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Plastik Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Boru Tesisatçısı Maaşları

Plastik Boru Tesisatçısı maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük Plastik Boru Tesisatçısı maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Boru Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.32

Meslek Adı :

Plastik Boru Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik boruları montaja hazırlama ve montajını yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Boru Tesisatçısı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazı, rakam ve temel geometrik çizimler yapmak

b) İz düşüm ve parçaların görünüşlerini çıkarmak

c) Parçaların açınımlarını ve ara kesitlerini çizmek

d) Plastik boruları montaja hazırlamak

e) Plastik boruların montajını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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