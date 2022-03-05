Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı Maaşları

Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.19

Meslek Adı :

Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı;

Güncel Meslek : EVET

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