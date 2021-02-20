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Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşları, İş İlanları

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı , çevre kuralları ve kalite standartlarına uygun olarak plastik ürün üretmek için hammadde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile seri üretim yapma vb işlemlerini yapar. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı maaşı ne kadar? Haberimizden bilgi edinebilirsiniz.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşları, İş İlanları

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ne iş yapar, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Tanımı; Plastik ürünlerin İSG talimatları, çevre kuralları ve kalite standartlarına uygun olarak plastik ürün üretmek için hammadde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile seri üretim yapma ve üretim hatalarını kontrol etme, gerekli düzeltmeleri yapma, ürün ambalajlanması ile üretim hattının temizli ve koruyucu bakım işlerini gerçekleştiren kişidir.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşları

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 3400 - TL'dir. En düşük Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 3800 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Ne İş Yapar?

a)           Plastik enjeksiyon kalıplama makinesinin genel bakımını yapmak,

b)          Plastik enjeksiyon kalıplama makinesinin günlük kontrolünü yapmak,

c)           Kalıbı makineye bağlamak,

d)          Kalıp itici ayarı yapmak,

e)           Maça sistemini kontrol etmek,

f)           Hammaddenin hazırlanmasını sağlamak,

g)           İnsörtleri hazırlamak,

h)          Kalıp basınç ayarı yapmak,

i)            Hız ayarı yapmak,

j)            Hammadde gramaj ayarı yapmak,

k)           Enjeksiyon baskı zamanını ayarlamak,

l)            Malzeme ısı kontrolü yapmak,

m)         Makineyi manuel/yarı otomatik konuma ayarlamak,

n)          Deneme baskısını ayarlamak,

o)          Nihai gramaj ayarı yapmak,

p)          Makineyi yarı otomatik/full otomatik konuma ayarlamak,

q)          Seri üretiminde makinenin çalışmasını takip etmek,

r)           Ürünün renk, şekil, ölçü, yüzey  kalite, sertlik kontrolünü yapmak,

plastik-enjeksiyon-uretim-elemani-maas.jpg

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı mesleğinin meslek kodu 8142.05 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı maaşlarına ek sizlerde Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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