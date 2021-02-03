Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından hazırlanmıştır. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3); plastik ürün üretmek için hammadde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile seri üretim yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. İSG talimatları, çevre kuralları ve kalite standartlarına uygun olarak plastik ürün üretirken ürün hatalarını kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapar, ürün ambalajlaması ile üretim hattının temizliğini ve koruyucu bakım işlerini gerçekleştirir.

Standart kodu : 10UMS0069-3

Standart adı : Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü

Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.07.2010 - 27632

Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız