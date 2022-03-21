Plastik İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik İşleme Teknisyeni görev tanımı nedir, Plastik İşleme Teknisyeni ne iş yapar, Plastik İşleme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik İşleme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik İşleme Teknisyeni Tanımı;

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Plastik İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik İşleme Teknisyeni Maaşları

Plastik İşleme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Plastik İşleme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik İşleme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.10

Meslek Adı :

Plastik İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Plastik işleme kalıplarının makineye bağlanması ve plastiğin kalıplanarak mamul hale getirilmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik İşleme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plastik enjeksiyon vakumlama, rotasyon makinesinin genel bakımını ve günlük kontrolünü yapmak ve işe hazırlamak,

b) Ocak sıcaklık değerini girmek, meme rezistans sıcaklığını ayarlamak,

c) Kalıbı makineye bağlamak, kalıp itici ayarını yapmak, d) Kalibrasyon kalıbını ayarlamak,

e) Hammaddeleri hazırlamak,

f) Kalıp basınç ayarını ve hız ayarını yapmak,

g) Hammadde gramaj ayarı yapmak,

h) Enjeksiyon baskı zamanını ayarlamak,

i) Kalıplanmış malzemenin soğuma zamanını ayarlamak,

j) Malzeme ısı kontrolü yapmak,

k) Makineyi elle/yarı otomatik ve otomatik konuma ayarlamak,

l) Seri üretimde makinenin çalışmasını takip etmek,

m) Üretim sonunda ocağı boşaltmak,

n) Ürünün renk, şekil, ölçü, yüzey ve sertlik kontrolünü yapmak,

o) Filmde kalınlık ve en ölçer ayarlarını yapmak,

p) Kalıbın bakım ve tamirini yapmak,

q) Yardımcı elemanlar eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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