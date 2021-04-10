Plastik İşlemeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Plastik İşlemeci görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik hammaddeyi eriterek mamul hale getiren, kalıp ve makinelerin bakım ve onarımlarından sorumlu kişidir.

Plastik İşlemeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik İşlemeci Maaşları

Plastik İşlemeci maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Plastik İşlemeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Plastik İşlemeci Ne İş Yapar?

Plastik İşlemeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı makinelerin günlük bakımlarını yaparak işe hazırlamak,

b) Kalıbı makineye takmak (enjeksiyon, şişirme, çekme, savurma, kaplama yöntemleriyle çalışan makinelerden biri olabilir.),

c) Hammaddeyi ve boya maddelerini karıştırma makinesinde formülüne göre karıştırmak,

d) Plastik hammaddeyi makinenin deposuna doldurmak,

e) Kalıplama işlemi için gerekli ısıyı elde etmek üzere termostatı ve basıncı ayarlamak,

f) Makineyi çalıştırmak ve erimiş hammaddenin kalıba geçmesini sağlamak,

g) Makinenin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

h) Ürünün renk, şekil, ölçü, yüzey kalite, sertlik kontrollerini yapmak,

i) Makinenin elle, yarı otomatik, nihai gramaj, tam otomatik ayarlarını, baskı zamanını ve soğuma zamanını ayarlamak,

j) Seri üretimde makinenin çalışmasını kontrol etmek,

k) Kalıplanan ve makineden çıkan mamulün üzerindeki fazlalıkları temizlemek,

l) Artık plastik malzemeyi yeniden işleme hazırlamak üzere öğütmek,

m) Üretim formu doldurmak,

n) Üretim sonunda ocağı boşaltmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik İşlemeci Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Plastik İşlemeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik İşlemeci mesleğinin meslek kodu 8142.13 olarak belirlenmiştir

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