Plastik Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Kalıp Teknisyeni Maaşları, Plastik Kalıp Teknisyeni İş İlanları

Plastik Kalıp Teknisyeni görev tanımı nedir, Plastik Kalıp Teknisyeni ne iş yapar, Plastik Kalıp Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Kalıp Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Kalıp Teknisyeni Tanımı;

Plastik kalıplarının çizimlerini yaparak tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Gerekli şartlar sağlandığında atölyede kalıp üretimini yapan bilgisayarlı tezgâhlarda üretim programını hazırlayan kişidir.

Plastik Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Kalıp Teknisyeni Maaşları

Plastik Kalıp Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.350- TL’dir. En düşük Plastik Kalıp Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Kalıp Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Kalıp Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Plastik Kalıp Teknisyeni Ne İş Yapar?

Plastik Kalıp Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine, kalıp ve plastik ürün resmi çizmek,

b) Plastik enjeksiyonda üretilecek ürünlerin kalıp tasarımını Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) programları vasıtası ile yapmak,

c) Tasarımı yapılan bu kalıp elemanlarının üretimi için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) programları vasıtasıyla G kodlarını üretmek,

d) G kodlarının bilgisayarlı tezgâhlarda üretimi için programı tezgâha göndermek,

e) Hidrolik, pnömatik devre çizmek ve devre kurmak,

f) Temel el becerisi işlemlerini yapmak,

g) Plastik kalıplarını üretmek,

h) İş organizasyonu yapmak,

i) Plastik El Enjeksiyon Kalıpları, Plastik Makine Enjeksiyon Kalıpları, Plastik Ekstrüzyon şişirme kalıpları, plastik enjeksiyon şişirme kalıpları, plastik vakum kalıpları, plastik ekstrüzyon kalıpları, rotasyon kalıplarını, plastik sıkıştırma kalıpları, plastik transfer kalıpları üretimini yapmak,

j) CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek,

k) Yardımcı ekipmanları devreye almak,

l) El aletleri ile talaşlı retim yapmak,

m) Geometrik çizimler yapmak,

n) Görünüş çıkarmak,

o) Yüzey sembolleri ve ölçülendirme yapmak,

p) Bilgisayarla çizim yapmak,

q) Cad Cam Programları İle kalıp resmi çizmek,

r) Plastik İşleme kalıplarının bakım ve onarımını yapmak,

s) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

t) Tasarımda yenilik ya da tadilat yapılması gerekiyorsa bunu gerçekleştirmek,

u) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak,

v) Üretim tamamlandığında gerekli ölçüm ve kontrolleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Kalıp Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Plastik Kalıp Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Kalıp Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3116.25 olarak belirlenmiştir



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