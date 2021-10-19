Plastik Kaynakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Plastik Kaynakçı görev tanımı nedir, Plastik Kaynakçı ne iş yapar, Plastik Kaynakçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Kaynakçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Kaynakçı Tanımı;

Plastik Kaynakçı, plastik parçaları kesen, kaynağa hazırlayan, birleştiren ve kaynak işlemini gerçekleştiren kişidir.

Plastik Kaynakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Kaynakçı Maaşları

Plastik Kaynakçı maaşı ortalama aylık 4.550 - TL’dir. En düşük Plastik Kaynakçı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Kaynakçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Kaynakçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Plastik Kaynakçı Ne İş Yapar?

Plastik Kaynakçı,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaları kaynağa hazırlamak,

b) Kaynak için gerekli ekipmanları hazırlamak,

c) Plastik malzemeyi düzgün kesmek,

d) Parçaları kaynağa hazırlamak,

e) Pozisyoner kullanmak,

f) Kaynak ekipmanını kullanmak,

g) Sökme, takma, sıkma işlemlerini yapmak,

h) Kaynama ve bekleme süresini tutmak,

i) Kaynak yaparken hataları belirleyerek önlemek ve düzeltmek,

j) Yapılmış kaynak üzerindeki hataları düzeltmek,

k) Kaynak prosesini izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Kaynakçı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Plastik Kaynakçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Kaynakçı mesleğinin meslek kodu 7212.36 olarak belirlenmiştir



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