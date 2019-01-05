Plastik poşet uygulaması

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, plastik poşet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, parayla satılan plastik poşet uygulamasından vatandaşın mağdur olduğunu savundu.

Bu uygulamanın üstü örtülü vergi kalemi olduğunu öne süren Demirkıran, şunları kaydetti:

"Poşetler için en az 25 kuruş alınacak diye bir ifade, daha fazla da alınabileceğinin yolunu açıyor. Bu masraf, harcama kalemi olarak vatandaşın sırtına binecek. Satış yapan firmanın reklamı olan poşetlerden para alınması çok yanlış. Reklam içeren poşetler para ile satılamaz. Vatandaşımız haklı olarak soruyor firmanın reklamını ben niye ödeyeyim. Ayrıca firma reklamı içeren poşetlerin atılmayıp tekrar kullanılması tüketici açısından zorluk oluşturur. Toplumumuzda, A firmasından alınan poşetle B firmasına gidilince ayıp olur anlayışı vardır.

Amacınız yeni bir vergi almak mı? Veya sokak aralarına kadar girip esnafları bitme noktasına getiren, hızla tekelleşen zincir dükkanların poşet masraf kalemini, gelir kapısı haline getirip büyük bir kıyak yapmak mı? Yani niyetiniz üzüm yemek mi? bağcıyı dövmek mi? Özetle ifade edersek reklam içeren poşetler para ile satılamaz."

Kaynak: AA