Plastik sandığı timsahın gerçek olduğunu iş işten geçtikten sonra anladı! Yaşlı adam timsah tarafından kan revan içinde bırakıldı!

Akıllara durgunluk veren olay, Filipinler'deki Amaya View eğlence parkında meydana geldi. 68 yaşındaki Nehemias Chipada isimli şahıs, ailesiyle geziye gittiği tema parkında manzarayı ve farklı tabiatı fotoğrafladı. Hemen ardından gölün üzerinde yatan timsahı hareketsiz halde gören Chipada, yırtıcı hayvanı oyuncak sanarak fotoğraf çekilmek istedi. Poz verdiği esnada acı gerçekle karşılaşan adam son anda kefeni yırttı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kameralara poz verdiği esnada timsahın koluna yapıştığını gören adam, çığlıklar içinde yardım istedi ancak, yırtıcı hayvana karşı onu ne ailesi ne de çevredeki insanlar koruyabildi. Korkunç olayı, güç bela sadece kolundan hasar görerek atlatan adam, hastaneye kaldırılarak ameliyathaneye gönderildi.

TEMA PARKI ŞİKAYET ETTİLER

Yaşadıkları olay karşısında oldukça paniğe ve korkuya kapılan Chipada ve ailesi, tema parkında timsahın canlılığına ve tehlikesine karşı bir uyarı bulunmadığını, dikkat tabelalarının bulunması takdirde bu korkunç olayı yaşamayacaklarını bildirerek, Amaya View eğlence parkı hakkında şikayette bulundular.

Yaşanan üzücü olayın ardından tema parkı aileden özür dileyerek, talihsiz adamın ameliyat masraflarını karşılayacaklarını bildirdiler.