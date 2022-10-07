Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü Tanımı;

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Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.22

Meslek Adı :

Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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