Plastik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Teknikeri görev tanımı nedir, Plastik Teknikeri ne iş yapar, Plastik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Teknikeri Tanımı;

__

Plastik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Teknikeri Maaşları

Plastik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Plastik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.12

Meslek Adı :

Plastik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plastik malzemelerin üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun bir şekilde hazırlamak,

b) Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, plastik hammaddelerini reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlamak,

c) Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletmek ve uygun kalıpları hazırlamak,

d) Plastik ürünlerin şekillendirme ve projeleme işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

e) Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin belirlenen standarda uygun olup olmadığını kontrol etmek, özrü gidermek veya ilgililere haber vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?