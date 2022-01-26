Plastik Teknolojisi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Plastik Teknolojisi Öğretmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Plastik Teknolojisi Öğretmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Plastik Teknolojisi Öğretmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Plastik Teknolojisi Öğretmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Plastik Teknolojisi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Teknolojisi Öğretmeni Maaşları

Plastik Teknolojisi Öğretmeni maaşı ortalama olarak aylık 8375_TL'dir. En düşük Plastik Teknolojisi Öğretmeni maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Teknolojisi Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2321.34

Meslek Adı :

Plastik Teknolojisi Öğretmeni Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere plastik teknolojisi alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Teknolojisi Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere plastik teknolojisi alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,

e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,

g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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