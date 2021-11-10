Plastron ne demek, TDK'ya göre Plastron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plastron ne demek? Plastron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plastron kelimesi. Peki plastron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plastron nedir, plastron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLASTRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plastron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Plastron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre plastron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek giyiminde, gömleğin göğüs tarafının üzerine takılan parça

- Kılıç oyunu oynarken kullanılan meşin göğüslük

- Kaplumbağanın kabuğunun karın tarafına verilen özel ad



PLASTRON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Üzerinde, uzun bir redingot, boynunda da kara bir plastron boyun bağı vardı.

