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Platin ne demek, TDK'ya göre Platin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Platin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Platin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Platin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Platin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Platin ne demek, TDK'ya göre Platin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Platin ne demek? Platin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi platin kelimesi. Peki platin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre platin nedir, platin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PLATİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Platin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Platin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre platin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23, yoğunluğu 21,4 olan, 1755 °C'de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element (simgesi Pt)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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