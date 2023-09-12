Plato AVM’ye yeni mağaza

2021 yılından bu yana perakende ağını Türkiye'nin dört bir yanına yaymaya devam eden mağaza, İstanbul'daki 60. mağazasının kapılarını Plato AVM'de açtı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Plato AVM’ye yeni mağaza

2021 yılından bu yana perakende ağını Türkiye'nin dört bir yanına yaymaya devam eden mağaza, İstanbul'daki 60. mağazasının kapılarını Plato AVM'de açtı. "Daima uygun fiyatlar" sloganıyla hizmet veren mağaza, en geniş metrekareye sahip yeni mağazasında evini güzelleştirmek isteyenlere ferah bir atmosferde keyifli bir alışveriş deneyimi vadediyor.

Kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatlarıyla fark oluşturan MR. D.I.Y., Türkiye'de büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Dekorasyon ve ev gereçlerine dair her türlü ihtiyacı 10 ana kategoride 18 binden fazla seçenek halinde sunan şirket mağazalarıyla İstanbul'daki adreslerinin sayısını 60'ye çıkardı.

İstanbul'daki mağaza sayısını artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye COO'su Dilara Neyişçi Çağlı, "İstanbul'daki en yeni yatırımlarımızdan birini Sultanbeyli'de yer alan Plato AVM'de gerçekleştirdik. Yeni lokasyonumuz, en geniş metrekare üzerine kurulu mağazamız olma özelliğini taşıyor. Evleri için aradıkları tüm ürünleri ferah bir ortamda bir araya getirirken, tüketicilerimizin hem çözüm ortağı olmaktan hem de alışveriş keyfini ikiye katlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde büyümeyi önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz."

Mağaza, Ev Gereçleri, Hırdavat, Elektrik & Elektronik, Otomobil Aksesuarları, Kırtasiye, Spor Malzemeleri, Dekorasyon, Oyuncak, Hediyelik Eşya ve Takı & Kozmetik kategorilerinde herkese hitap edecek ürünleriyle perakendeye farklı bir boyut kazandırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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