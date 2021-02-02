Playstation 5 Digital Edition Türkiye fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa sunulacak?

Geçtiğimiz yıl iki farklı sürümle dünya piyasasında yer alan Playstation 5'in, disksiz versiyonu olan Digital Edition, Türkiye'ye gelmemişti. Sony Türkiye tarafından konsolun disksiz versiyonunun ne zaman Türkiye'ye geleceği ve fiyatı hakkında yeni bilgiler verildi.

Playstation 5 konsolunun Digital Edition olarak adlandırılan, disk olmayan versiyonu Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki teknoloji mağazalarından satın alınabilecek. Konsolun fiyatının ise 5.999 TL olarak belirlendiği açıklandı.

PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat 2021’de 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor.#PS5 pic.twitter.com/fUUcdsvLJs — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) February 2, 2021

Playstation 5'in normal versiyonunda ise bir fiyat güncellemesi gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye'de oldukça sıkıntılı şekilde satışa sunulan Playstation 5, birçok nedenden dolayı normal satış fiyatının üzerinde olarak stoklarda yer almıştı.

Bu bağlamda Vatan Computer'ın internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre PlayStation 5, 7.499 TL karşılığında satın alınabilecek