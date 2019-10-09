Playstation 5 ne zaman çıkacak 2019 | Playstation 5 fiyat ne kadar olacak | Playstation 5 özellikleri

Playstation 5 oyun severlerle buluşuyor! Ancak pek çok kişi Playstation 5 ne zaman çıkacak 2019 yılı için merak ediyor. En çok aratılan konulardan biri de Playstation 5 fiyat ne kadar olacak? İşte Playstation 5 özellikleri ve detaylar...

Shadow of The Colossus oyununu PlayStation 4'te oynanacak hâle getirmek için tekrar tasarlamasıyla bilinen Bluepoint Games, şimdi de PlayStation 5 için "büyük" bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bluepoint Games'ten Heyecanlandıran PlayStation 5 Oyunu Açıklaması

Sony, kısa bir süre önce PlayStation 5'in 2020'nin yaz aylarının sonuna doğru çıkacağını duyurmuştu. Wired tarafından da bu bilginin resmi kaynaklardan elde edildiği doğrulanmıştı. Yani önümüzdeki sene PlayStation 5'i görmemiz mümkün olacak fakat ortada şu ana kadar PlayStation 5 için özel olarak yayınlanmış bir oyun bulunmuyor. Bu durumu aşmak için çalışmalara başlayan Sony, PlayStation 5'in oyun kollarının ve geliştirici kitlerinin oyun geliştiricilerine ulaştırıldığını doğruladı.

Shadow of The Colossus üzerinde yaptığı çalışmayla bilinen Bluepoint Games yetkilileri ise "Şu anda büyük bir oyun üzerinde çalışıyoruz" diyerek PlayStation 5 oyunları üzerinde çalışmaya başladıklarının sinyalini verdi.

Bluepoint Games, hangi oyun üzerinde çalışıyor?

Firma, 2018'in mart ayından bu yana yeni bir remake oyunu üzerinde çalıştığını söylüyordu. Bu yılın Nisan ayında ise projenin Shadow of The Colossus'tan çok farklı bir hâl aldığı duyuruldu. Bu oyun, hayranlarının uzun süredir istediği Demon Soul's oyununun remake versiyonu olabilir fakat bu bilginin kesinliğini 2020 yılında öğrenebileceğiz.

Firmanın konsol hakkındaki görüşleri ise dikkat çekiciydi. SSD'nin onları gerçekten heyecanlandırdığını dile getiren firma yetkilileri, "Yapımcıların artık yükleme ekranını saklamak için oyuncuları oyalayacak hilelere başvurmalarına gerek kalmayacak. Eski günlerde alışık olduğumuz gibi anında yüklenen ekranlara sahip olan oyunlarla karşı karşıya olacağız" sözleriyle konsolun gücünü ortaya koydular.

Playstation 5 ne zaman çıkacak 2019

Japon şirketi Sony, bir sonraki konsolunun yayınlanma tarihini duyurdu – PlayStation 5. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için 2020 sonunda satışa sunulacak. Bu, Sony Interactive Entertainment Jim Ryan’ın şu anki başkan yardımcısı tarafından Wired’a anlatıldı.

Playstation 5 oyun severlerle buluşuyor! Ancak pek çok kişi Playstation 5 ne zaman çıkacak 2019 yılı için merak ediyor. En çok aratılan konulardan biri de Playstation 5 fiyat ne kadar olacak? İşte Playstation 5 özellikleri ve detaylar...

Oyunun “yeni seviye” olmasını sağlamak için, konsol için tasarımda DualShock 4 ile benzer olacak yeni bir gamepad tasarlanacak. Atıcılarda daha iyi bir çekim hissi için “uyarlamalı tetikleyiciler” verilecek ve Tip-C ile şarj edilecektir. Ayrıca “dokunsal geri bildirim” olarak adlandırılan tamamen yeni bir titreşim olacak, ancak şirket bunu söylemedi.

Cihazdaki ışın izleme donanım olacak ve PlayStation 5 için yeni Blu-ray 4K disk, 100 GB’a kadar veri içerecek ve bu da bir ortam üzerinde daha verimli oyunlar üretmenizi sağlayacak.

PlayStation 5 2020’nin sonlarında piyasaya sürülecek

Görünüşe göre, kullanıcılar ayrıca bir oyunun bileşenlerini ayrı ayrı kurabilecekler. Örneğin, oyunun bir hikayesi kampanyası ve çok kullanıcılı modu varsa, konsolun hafızasında yer kazanmak için iki seçenekten birini ayarlayabilirsiniz.

Konsolun arayüzünün tasarımı da güncellenecektir. Arkadaş listesini ve diğer kullanıcıların oynadığı bilgileri görüntülemenin daha sezgisel bir yolu olacaktır.

PlayStation 5’in ilk istisnalarından biri, Colossus’un Gölgesi’nin yeniden yaratılmasını sağlayan Bluepoint stüdyosundan bir proje olacak. Sony gelecekteki oyunu “en büyük” olarak nitelendiriyor.

PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tektik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün “haptic feedback” ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tektik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

Playstation 5 fiyat ne kadar olacak

Playstation 5 oyun severlerle buluşuyor! Ancak pek çok kişi Playstation 5 ne zaman çıkacak 2019 yılı için merak ediyor. En çok aratılan konulardan biri de Playstation 5 fiyat ne kadar olacak? İşte Playstation 5 özellikleri ve detaylar...

PS5’in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.

Playstation 5 özellikleri

Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.