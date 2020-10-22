Türkiye'de 8299 TL üzerinden ön siparişe açılan oyun konsolu Playstation 5, Kasım ayında resmi çıkışını gerçekleştirecek. Konsolun Türkiye fiyatı ne kadar cep yakıyorsa, oyun fiyatları da bir o kadar cep yakıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony, yeni oyun konsolu Playstation 5'i geçtiğimiz aylarda tüm dünyaya duyurmuştu. Çok beklenen konsolun Türkiye fiyatı büyük tartışmaları da beraberinde getirse de Playstation 5 kadar önemli olan bir konuda Playstation 5 oyunlarının fiyatları olarak görülüyor. Çok merak edilen Playstation 5 oyun fiyatları, bugün itibarıyla ortaya çıktı. Oyun fiyatları incelendiğinde en uygun fiyatın 459 TL olduğu görülüyor. Bu fiyatta, Türkiye'deki oyunseverler için bir hayli yüksek.

PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları

Birinci parti oyunlar:

Demon's Souls Remake 619 TL

Demon's Souls Remake Deluxe 779 TL

Destruction AllStars 619 TL

Destruction AllStars Deluxe 699 TL

Spider-Man: Miles Morales 459 TL

Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619 TL

Sackboy: A Big Adventure 539 TL

Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699 TL

Üçüncü parti oyunlar: