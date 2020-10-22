Playstation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları belli oldu!
Dünyanın en çok satan oyun konsolu olan Playstation'ın yeni modeli Playstation 5, Kasım ayında oyunseverler ile buluşacak. Ancak konsolun kendi fiyatı kadar oyun fiyatları da cep yakıyor.
Türkiye'de 8299 TL üzerinden ön siparişe açılan oyun konsolu Playstation 5, Kasım ayında resmi çıkışını gerçekleştirecek. Konsolun Türkiye fiyatı ne kadar cep yakıyorsa, oyun fiyatları da bir o kadar cep yakıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony, yeni oyun konsolu Playstation 5'i geçtiğimiz aylarda tüm dünyaya duyurmuştu. Çok beklenen konsolun Türkiye fiyatı büyük tartışmaları da beraberinde getirse de Playstation 5 kadar önemli olan bir konuda Playstation 5 oyunlarının fiyatları olarak görülüyor. Çok merak edilen Playstation 5 oyun fiyatları, bugün itibarıyla ortaya çıktı. Oyun fiyatları incelendiğinde en uygun fiyatın 459 TL olduğu görülüyor. Bu fiyatta, Türkiye'deki oyunseverler için bir hayli yüksek.
PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları
Birinci parti oyunlar:
- Demon's Souls Remake 619 TL
- Demon's Souls Remake Deluxe 779 TL
- Destruction AllStars 619 TL
- Destruction AllStars Deluxe 699 TL
- Spider-Man: Miles Morales 459 TL
- Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619 TL
- Sackboy: A Big Adventure 539 TL
- Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699 TL
Üçüncü parti oyunlar:
- Godfall 569 TL
- Godfall Deluxe 709 TL
- Godfall Ascended 799 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War 569 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate 669 TL
- Assassin's Creed Valhalla 499 TL
- Assassin's Creed Valhalla Gold 599 TL
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate 649 TL
- Far Cry 6 499 TL
- Far Cry 6 Gold 599 TL
- Far Cry 6 Ultimate 649 TL
- Hitman 3 499 TL
- Hitman 3 Deluxe 639 TL
- Watch Dogs: Legion 499 TL
- Watch Dogs: Legion Gold 599 TL
- Watch Dogs: Legion Ultimate 649 TL