PlayStation Plus tutkunları çok sevinecek! Beklenen haber geldi | Temmuz 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

Oyunlara gelen zamlar kullanıcılarda hayal kırıklığına neden olurken, gözler temmuz ayı ücretsiz oyunlarına çevrildi. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı ve Temmuz 2021 ücretsiz oyunları belli oldu.

ELEŞTİRMENLERDEN GÜZEL NOTLAR ALDI

Sony, PlayStation Plus abonelerine temmuz ayında ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurdu. Eleştirmenler bu ay verilen oyunların kaliteli olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan kullanıcılara ücretsiz sunulan oyunlar eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlarla dikkat çekiyor. Ücretsiz sunulacak Call of Duty oyunlarından birisi olan COD: Black Ops 4 bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olacak.

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

WWE 2K Battlegrounds da hem PlayStation Plus ile birlikte PS4 hem de PS5 için verilecek ücretsiz oyunlardan bir tanesi olacak. Temmuz ayının PlayStation 5 özel oyunu ise büyük heyecan yarattı. Temmuz ayının bombası olarak ifade edilen oyun eleştirmenlerden büyük övgüler alan A Plague Tale: Innocence.

7 TEMMUZ'DA İNDİRİLEBİLECEK

Yapılan açıklamada ücretsiz oyunların, kullanıcılar tarafından 7 Temmuz'da kullanılabileceği ifade edildi. Bu tarihin kaçırılması durumunda ise geçtiğimiz ayın oyunları kütüphaneye eklenebilecek. Geçtiğimiz ayın ücretsiz oyunları olan Star Wars Squadrons, Operations: Tango ve Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown'da kullanıcıların favorileri arasında bulunuyor. Özellikle Star Wars hayranlarının Squadrons'u kaçırmamaları öneriliyor.

İlk Plus oyunu olan Black Ops 4, Call of Duty serisinin en yeni oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Oyun Treyarch tarafından geliştirildi ve PC portu Beenox Software ile işbirliği içinde oluşturuldu. Serideki önceki oyunların aksine, oyun içerisinde tek oyunculu bir hikaye modu yok.

İkinci PlayStation Plus oyunu olan WWE 2K Battlegrounds, WWE 2K spor serisinin bir yan ürünü olarak geliştirildi. Üçüncü oyunu olan A Plague Tale: Innocence, aksiyon, macera ve gizlilik oyunu. Eleştirilerden güzel yorumlar alan bu yapım, iki kardeşin duygusal hikayesini yansıttı.