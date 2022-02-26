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Plazma Kimyası ne demek, TDK'ya göre Plazma Kimyası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Plazma Kimyası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Plazma Kimyası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Plazma Kimyası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Plazma Kimyası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Plazma Kimyası ne demek, TDK'ya göre Plazma Kimyası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plazma kimyası ne demek? Plazma kimyası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plazma kimyası kelimesi. Peki plazma kimyası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plazma kimyası nedir, plazma kimyası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PLAZMA KİMYASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plazma kimyası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre plazma kimyası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Plazmayı kimyasal açıdan inceleyen bilim dalı

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