Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü ne iş yapar, Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Tanımı;

Renkli ya da renksiz çeşidi bulunan ve termoplastik bir malzeme olan plastik camı, bilgisayar destekli olarak, CNC makinalar ile kesme ve istenilen şekli verme gibi işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Maaşları

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6.200- TL’dir. En düşük Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 7316.21 olarak belirlenmiştir

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