Plüton ne demek, TDK'ya göre Plüton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plüton ne demek? Plüton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Plüton kelimesi. Peki Plüton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Plüton nedir, Plüton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PLÜTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plüton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Plüton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Plüton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- 1930 yılında keşfedilen, Güneş'e en uzak gezegen

